30.07.2025
Смотреть онлайн Натсуми Кавагути - Юиди Янг 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom: Натсуми Кавагути — Юиди Янг . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Юиди Янг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Натсуми Кавагути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Натсуми Кавагути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Натсуми Кавагути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Натсуми Кавагути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Натсуми Кавагути
Юиди Янг
1 победа
0 побед
100%
0%
14.01.2026
Юиди Янг
1:2
Натсуми Кавагути
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
34%
58%
Реализация брейк - пойнтов
27%
64%
Комментарии к матчу