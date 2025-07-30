Текстовая трансляция

Гейм 1 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 14 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0