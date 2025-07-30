30.07.2025
Смотреть онлайн Шихоми Ли Суан Леонг - Патчарин Чипчандей 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom: Шихоми Ли Суан Леонг — Патчарин Чипчандей . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
62%
69%
Реализация брейк - пойнтов
0%
27%
