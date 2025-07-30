30.07.2025
Смотреть онлайн Эрика Сема - Аунчиса Чанта 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom: Эрика Сема — Аунчиса Чанта . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom
Завершен
(4:6, 2:5)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эрика Сема - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Anchisa Chanta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Anchisa Chanta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Anchisa Chanta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Anchisa Chanta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Эрика Сема - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Anchisa Chanta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Anchisa Chanta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Anchisa Chanta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Anchisa Chanta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Anchisa Chanta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Anchisa Chanta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Anchisa Chanta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Anchisa Chanta - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
62%
69%
Реализация брейк - пойнтов
25%
57%
Комментарии к матчу