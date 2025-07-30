30.07.2025
Смотреть онлайн Кайо Нишимура - Пуннин Ковапитуктед 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom: Кайо Нишимура — Пуннин Ковапитуктед . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom
Завершен
(7:5, 4:6, 2:6)
1 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кайо Нишимура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
63%
61%
Реализация брейк - пойнтов
21%
83%
Комментарии к матчу