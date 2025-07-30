30.07.2025
Смотреть онлайн Хикару Сато - Карин Алтори 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom: Хикару Сато — Карин Алтори . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom
Завершен
(6:2, 2:6, 6:4)
2 : 1
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карин Алтори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Карин Алтори - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Хикару Сато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Карин Алтори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Карин Алтори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Карин Алтори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Карин Алтори - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Карин Алтори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Карин Алтори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Карин Алтори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Карин Алтори - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Хикару Сато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Карин Алтори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Карин Алтори - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Хикару Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Хикару Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
72%
60%
Реализация брейк - пойнтов
45%
56%
