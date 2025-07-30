30.07.2025
Смотреть онлайн Эми Чжу - София Нагорная 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom: Эми Чжу — София Нагорная . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
68%
51%
Реализация брейк - пойнтов
60%
67%
