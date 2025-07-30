30.07.2025
Смотреть онлайн Вибово/Курниван - Yuto Oki/Yamanaka 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bali MD: Вибово/Курниван — Yuto Oki/Yamanaka . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bali MD
Завершен
(3:6, 1:6)
(3:6, 1:6)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuto Oki/Yamanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Yuto Oki/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Вибово/Курниван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Yuto Oki/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Вибово/Курниван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Yuto Oki/Yamanaka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Вибово/Курниван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Yuto Oki/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yuto Oki/Yamanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Yuto Oki/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Yuto Oki/Yamanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Yuto Oki/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Вибово/Курниван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Yuto Oki/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Yuto Oki/Yamanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Yuto Oki/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
57%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу