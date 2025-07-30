30.07.2025
Смотреть онлайн Shah/Warik - Loutit/Mischker 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bali MD: Shah/Warik — Loutit/Mischker . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bali MD
Завершен
(3:6, 5:7)
(3:6, 5:7)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Loutit/Mischker - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Loutit/Mischker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Loutit/Mischker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Loutit/Mischker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Loutit/Mischker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Shah/Warik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Shah/Warik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Shah/Warik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Loutit/Mischker - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Shah/Warik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Loutit/Mischker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Shah/Warik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Loutit/Mischker - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Shah/Warik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Loutit/Mischker - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Shah/Warik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Loutit/Mischker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Loutit/Mischker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Shah/Warik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Loutit/Mischker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Loutit/Mischker - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
62%
89%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу