30.07.2025
Смотреть онлайн Джонатан Ирванто - Макс Басинг 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bali: Джонатан Ирванто — Макс Басинг . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bali
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Макс Басинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Макс Басинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Макс Басинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Макс Басинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Макс Басинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Макс Басинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Макс Басинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Макс Басинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Макс Басинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джонатан Ирванто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Макс Басинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Макс Басинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Макс Басинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
70%
78%
Реализация брейк - пойнтов
33%
60%
