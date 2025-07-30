Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Алдин Сеткич - Александр Клинтчаров 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bali: Алдин СеткичАлександр Клинтчаров . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Bali
Алдин Сеткич
Завершен
(0:6, 2:6)
0 : 2
30 июля 2025
Александр Клинтчаров
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Александр Клинтчаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Александр Клинтчаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Александр Клинтчаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Александр Клинтчаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Александр Клинтчаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
52%
72%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
Комментарии к матчу
