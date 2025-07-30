30.07.2025
Смотреть онлайн Томас Куэсада Перес - Джек Лоутит 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bali: Томас Куэсада Перес — Джек Лоутит . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bali
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джек Лоутит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Tomas Q Perez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Tomas Q Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Джек Лоутит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Джек Лоутит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Джек Лоутит - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
62%
71%
Реализация брейк - пойнтов
9%
30%
