30.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bali: Энтони Сусанто — Петро Мугелли . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bali
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Петро Мугелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Петро Мугелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Петро Мугелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Петро Мугелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Энтони Сусанто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
59%
49%
Реализация брейк - пойнтов
71%
12%
