30.07.2025
Смотреть онлайн Finley Dyer - Михаэль Чжу 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bali: Finley Dyer — Михаэль Чжу . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bali
Завершен
(1:6, 6:7)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Finley Dyer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Михаэль Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Михаэль Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
58%
71%
Реализация брейк - пойнтов
17%
100%
