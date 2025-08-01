01.08.2025
Смотреть онлайн Купер Эррей - Vitorio Sardinha 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Купер Эррей — Vitorio Sardinha . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 1.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 1
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:1, 6:1)
(6:1, 6:1)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Купер Эррей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Купер Эррей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Купер Эррей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Купер Эррей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Купер Эррей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Купер Эррей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Купер Эррей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Купер Эррей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Купер Эррей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Купер Эррей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Купер Эррей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Купер Эррей - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
75%
41%
Реализация брейк - пойнтов
56%
0%
Комментарии к матчу