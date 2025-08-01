Текстовая трансляция

Гейм 1 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Brendan Loh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40