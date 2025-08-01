01.08.2025
Смотреть онлайн Brendan Loh - Скотт Джонс 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Brendan Loh — Скотт Джонс . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 3.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 3
UTR Pro Lovedale
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Brendan Loh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
48%
79%
Реализация брейк - пойнтов
50%
83%
Комментарии к матчу