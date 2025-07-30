30.07.2025
Смотреть онлайн Такуя Кумасака - Nicolai Budkov Kjaer 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Astana: Такуя Кумасака — Nicolai Budkov Kjaer, 1/16 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
Challenger Astana
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Nicolai Budkov Kjaer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Nicolai Budkov Kjaer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Nicolai Budkov Kjaer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
8
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
72%
78%
Реализация брейк - пойнтов
20%
43%
