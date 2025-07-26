Смотреть онлайн Дабин Ким/Цюйю Йе - Naklo/Thamchaiwat 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom WD: Дабин Ким/Цюйю Йе — Naklo/Thamchaiwat . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .