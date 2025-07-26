26.07.2025
Смотреть онлайн Куруми Тамура - Химари Сато 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Куруми Тамура — Химари Сато, 1/2 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Green Tennis Plaza - Court 06.
МСК, 1/2 финала, Корт: Green Tennis Plaza - Court 06
UTR Pro Kawaguchi Women
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Куруми Тамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Куруми Тамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Куруми Тамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Куруми Тамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Куруми Тамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Куруми Тамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Куруми Тамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Куруми Тамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Куруми Тамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Куруми Тамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Куруми Тамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Куруми Тамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Куруми Тамура
Химари Сато
1 победа
0 побед
100%
0%
06.01.2026
Куруми Тамура
2:0
Химари Сато
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
53%
47%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
