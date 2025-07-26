26.07.2025
Смотреть онлайн Шихо Тсужиока - Хонори Кояма 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Шихо Тсужиока — Хонори Кояма, 1/2 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:50 по московскому времени и пройдет на корте Green Tennis Plaza - Court 05.
МСК, 1/2 финала, Корт: Green Tennis Plaza - Court 05
UTR Pro Kawaguchi Women
Завершен
(6:3, 6:7, 6:0)
2 : 1
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хонори Кояма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хонори Кояма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
8
5
Выигрыш первой подачи
70%
60%
Реализация брейк - пойнтов
60%
20%
Комментарии к матчу