26.07.2025

Смотреть онлайн Шихо Тсужиока - Хонори Кояма 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Шихо ТсужиокаХонори Кояма, 1/2 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:50 по московскому времени и пройдет на корте Green Tennis Plaza - Court 05.

МСК, 1/2 финала, Корт: Green Tennis Plaza - Court 05
UTR Pro Kawaguchi Women
Шихо Тсужиока
Завершен
(6:3, 6:7, 6:0)
2 : 1
26 июля 2025
Хонори Кояма
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хонори Кояма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хонори Кояма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
8
5
Выигрыш первой подачи
70%
60%
Реализация брейк - пойнтов
60%
20%
Игры 1/2 финала
27.12
Япония Минори Натсука Япония Rei Miyamoto
-
-
Завершен
27.12
Япония Юи Чикарайши Япония Yui Shinohara
-
-
Завершен
27.12
Япония Azusa Ishii Япония Sayuri Hata
2
0
6
1
6
2
Завершен
27.12
Япония Azuna Ichioka Япония Sae Noguchi
-
-
Завершен
27.12
Япония Мичиру Фуруя Япония Ayana Yaguchi
2
0
6
3
6
3
Завершен
27.12
Япония Rito Arima Япония Kirara Yugeta
-
-
Отменен
27.12
Япония Муа Шигета Япония Химари Сато
0
2
1
6
2
5
Завершен
27.12
Япония Aya Kumagai Япония Rina Komatsu
-
-
Завершен
27.12
Япония Шихо Тсужиока Япония Дзюнри Намигата
2
0
6
4
6
0
Завершен
