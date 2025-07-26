Текстовая трансляция

Гейм 1 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Хонори Кояма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Хонори Кояма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 18 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 23 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 25 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 27 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40