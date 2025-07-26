Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Rio Maeda - Муа Шигета 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Rio MaedaМуа Шигета, 1/2 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени и пройдет на корте Green Tennis Plaza - Court 03.

МСК, 1/2 финала, Корт: Green Tennis Plaza - Court 03
UTR Pro Kawaguchi Women
Rio Maeda
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
26 июля 2025
Муа Шигета
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rio Maeda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Rio Maeda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Rio Maeda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Rio Maeda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Rio Maeda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Rio Maeda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Rio Maeda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Rio Maeda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
8
10
Выигрыш первой подачи
50%
70%
Реализация брейк - пойнтов
67%
75%
Комментарии к матчу
