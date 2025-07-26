26.07.2025
Смотреть онлайн Итино Хорикава - Sae Noguchi 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Итино Хорикава — Sae Noguchi, 1/2 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Green Tennis Plaza - Court 05.
МСК, 1/2 финала, Корт: Green Tennis Plaza - Court 05
UTR Pro Kawaguchi Women
Завершен
(2:6, 6:1, 4:6)
(2:6, 6:1, 4:6)
1 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sae Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Sae Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Итино Хорикава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Итино Хорикава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
58%
56%
Реализация брейк - пойнтов
42%
50%
Комментарии к матчу