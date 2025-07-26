Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Санхуи Шин - Дук Хее Ли 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Wuning: Санхуи ШинДук Хее Ли . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Wuning
Санхуи Шин
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
26 июля 2025
Дук Хее Ли
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
9
0
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
83%
61%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
