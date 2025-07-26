26.07.2025
Смотреть онлайн Такуя Кумасака - Юй Сун Пак 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Такуя Кумасака — Юй Сун Пак . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(4:6, 6:2, 7:6)
2 : 1
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Такуя Кумасака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
65%
71%
Реализация брейк - пойнтов
80%
38%
