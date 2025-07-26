26.07.2025
Смотреть онлайн Дайсуке Сумизава - Фну Нидунджинзан 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Wuning: Дайсуке Сумизава — Фну Нидунджинзан . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Wuning
Завершен
(7:6, 6:1)
(7:6, 6:1)
2 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дайсуке Сумизава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Дайсуке Сумизава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
6
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
72%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
Комментарии к матчу