26.07.2025
Смотреть онлайн Мао Мушкина - Yuno Kitahara 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Мао Мушкина — Yuno Kitahara . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(4:6, 2:5)
(4:6, 2:5)
0 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Yuno Kitahara - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Yuno Kitahara - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Yuno Kitahara - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
54%
76%
Реализация брейк - пойнтов
40%
56%
Комментарии к матчу