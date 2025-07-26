26.07.2025
Смотреть онлайн Майо Мушика - Патчарин Чипчандей 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Майо Мушика — Патчарин Чипчандей . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Майо Мушика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Майо Мушика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Майо Мушика - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Майо Мушика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
47%
61%
Реализация брейк - пойнтов
60%
67%
