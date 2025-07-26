26.07.2025
Смотреть онлайн Чейз Томпсон - Виктор Кастро 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Чейз Томпсон — Виктор Кастро . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:25 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(4:6, 5:7)
0 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чейз Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Чейз Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Чейз Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Виктор Кастро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Виктор Кастро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Чейз Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Чейз Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Виктор Кастро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Виктор Кастро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Чейз Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Виктор Кастро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Чейз Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Чейз Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Чейз Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Виктор Кастро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
62%
68%
Реализация брейк - пойнтов
60%
45%
