Текстовая трансляция

Гейм 1 - Чейз Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Чейз Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Чейз Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Виктор Кастро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Виктор Кастро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Чейз Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Чейз Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Виктор Кастро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Виктор Кастро - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Виктор Кастро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Чейз Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Виктор Кастро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Чейз Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 19 - Чейз Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Чейз Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 21 - Виктор Кастро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40