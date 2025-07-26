26.07.2025
Смотреть онлайн Юи Оваки - Дзюнри Намигата 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Юи Оваки — Дзюнри Намигата, 1/2 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Green Tennis Plaza - Court 03.
МСК, 1/2 финала, Корт: Green Tennis Plaza - Court 03
UTR Pro Kawaguchi Women
Завершен
(1:6, 3:6)
(1:6, 3:6)
0 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
42%
75%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Комментарии к матчу