26.07.2025

Смотреть онлайн Юи Оваки - Дзюнри Намигата 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Юи ОвакиДзюнри Намигата, 1/2 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Green Tennis Plaza - Court 03.

МСК, 1/2 финала, Корт: Green Tennis Plaza - Court 03
UTR Pro Kawaguchi Women
Юи Оваки
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
26 июля 2025
Дзюнри Намигата
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

История последних встреч

Юи Оваки
Юи Оваки
Дзюнри Намигата
Юи Оваки
0 побед
3 побед
0%
100%
05.01.2026
Юи Оваки
Юи Оваки
0:2
Дзюнри Намигата
Дзюнри Намигата
Обзор
18.12.2025
Дзюнри Намигата
Дзюнри Намигата
2:1
Юи Оваки
Юи Оваки
Обзор
16.08.2025
Дзюнри Намигата
Дзюнри Намигата
2:0
Юи Оваки
Юи Оваки
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
42%
75%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Игры 1/2 финала
27.12
Япония Минори Натсука Япония Rei Miyamoto
-
-
Завершен
27.12
Япония Юи Чикарайши Япония Yui Shinohara
-
-
Завершен
27.12
Япония Azusa Ishii Япония Sayuri Hata
2
0
6
1
6
2
Завершен
27.12
Япония Azuna Ichioka Япония Sae Noguchi
-
-
Завершен
27.12
Япония Мичиру Фуруя Япония Ayana Yaguchi
2
0
6
3
6
3
Завершен
27.12
Япония Rito Arima Япония Kirara Yugeta
-
-
Отменен
27.12
Япония Муа Шигета Япония Химари Сато
0
2
1
6
2
5
Завершен
27.12
Япония Aya Kumagai Япония Rina Komatsu
-
-
Завершен
27.12
Япония Шихо Тсужиока Япония Дзюнри Намигата
2
0
6
4
6
0
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг WTA