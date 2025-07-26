Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Мичиру Фуруя - Юи Чикарайши 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Мичиру ФуруяЮи Чикарайши, 1/2 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени и пройдет на корте Green Tennis Plaza - Court 03.

МСК, 1/2 финала, Корт: Green Tennis Plaza - Court 03
UTR Pro Kawaguchi Women
Мичиру Фуруя
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
26 июля 2025
Юи Чикарайши
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 40-40

История последних встреч

Мичиру Фуруя
Мичиру Фуруя
Юи Чикарайши
Мичиру Фуруя
1 победа
0 побед
100%
0%
13.01.2026
Юи Чикарайши
Юи Чикарайши
1:2
Мичиру Фуруя
Мичиру Фуруя
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
62%
24%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
