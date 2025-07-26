26.07.2025
Смотреть онлайн Луис Карлос Альварез - Lucas Andrade da Silva 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Sao Paulo: Луис Карлос Альварез — Lucas Andrade da Silva . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:56 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Sao Paulo
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Луис Карлос Альварез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Lucas Andrade da Silva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Lucas Andrade da Silva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Lucas Andrade da Silva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Lucas Andrade da Silva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Lucas Andrade da Silva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Луис Карлос Альварез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Lucas Andrade da Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Lucas Andrade da Silva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Луис Карлос Альварез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Луис Карлос Альварез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Lucas Andrade da Silva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Луис Карлос Альварез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Lucas Andrade da Silva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Lucas Andrade da Silva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Lucas Andrade da Silva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Луис Карлос Альварез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Lucas Andrade da Silva - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
8
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
60%
76%
Реализация брейк - пойнтов
14%
36%
