26.07.2025
Смотреть онлайн Артур Фери - Марк Лайяль 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bloomfield Hills: Артур Фери — Марк Лайяль, 1/4 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 2
Challenger Bloomfield Hills
Завершен
(1:6, 7:5, 3:6)
(1:6, 7:5, 3:6)
1 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Марк Лайяль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Марк Лайяль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Марк Лайяль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Артур Фери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Артур Фери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Марк Лайяль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Артур Фери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Марк Лайяль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Артур Фери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
63%
74%
Реализация брейк - пойнтов
33%
40%
Комментарии к матчу