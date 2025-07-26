26.07.2025
Смотреть онлайн Радукану/Рыбакина - Townsend/Zhang 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — WTA Вашингтон - пары: Радукану/Рыбакина — Townsend/Zhang, 1/2 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/2 финала, Корт: Grandstand
WTA Вашингтон - пары
Отказ
(Победитель: Townsend/Zhang)
1 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Радукану/Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Townsend/Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Townsend/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Townsend/Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Townsend/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
100%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
0%
