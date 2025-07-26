26.07.2025
Смотреть онлайн Картер Пейт - Итан Гобер 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lincoln: Картер Пейт — Итан Гобер . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, Корт: Court 5
UTR Pro Lincoln
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Картер Пейт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Картер Пейт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Картер Пейт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Итан Гобер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Картер Пейт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Картер Пейт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Картер Пейт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Итан Гобер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Картер Пейт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Итан Гобер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Картер Пейт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Итан Гобер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Картер Пейт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Картер Пейт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Картер Пейт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Итан Гобер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Картер Пейт - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
12
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
81%
62%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
Комментарии к матчу