26.07.2025

Смотреть онлайн Nicholas Meyers - Giuseppe Cerasuolo 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lincoln: Nicholas MeyersGiuseppe Cerasuolo . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Sid and Hazel Dillon Tennis Center - Court 02.

МСК, Корт: Sid and Hazel Dillon Tennis Center - Court 02
UTR Pro Lincoln
Nicholas Meyers
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
26 июля 2025
Giuseppe Cerasuolo
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Giuseppe Cerasuolo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Giuseppe Cerasuolo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Giuseppe Cerasuolo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Giuseppe Cerasuolo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Giuseppe Cerasuolo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Giuseppe Cerasuolo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Giuseppe Cerasuolo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Giuseppe Cerasuolo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Giuseppe Cerasuolo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Giuseppe Cerasuolo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Giuseppe Cerasuolo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Giuseppe Cerasuolo - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
3
0
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
55%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
40%
