26.07.2025
Смотреть онлайн Kale Mize - Brody Nejedly-Krall 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lincoln: Kale Mize — Brody Nejedly-Krall . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Корт: Court 1
UTR Pro Lincoln
Завершен
(7:6, 7:5)
2 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kale Mize - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Kale Mize - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Kale Mize - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kale Mize - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kale Mize - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kale Mize - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Kale Mize - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Kale Mize - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Kale Mize - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Kale Mize - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Kale Mize - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Kale Mize - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Kale Mize - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
81%
66%
Реализация брейк - пойнтов
38%
40%
