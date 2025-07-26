26.07.2025
Смотреть онлайн Redd Owen - Henry Bilicic 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lincoln: Redd Owen — Henry Bilicic . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, Корт: Court 3
UTR Pro Lincoln
Завершен
(6:7, 6:3, 6:3)
(6:7, 6:3, 6:3)
2 : 1
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Redd Owen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Henry Bilicic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Henry Bilicic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Henry Bilicic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Redd Owen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Henry Bilicic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Redd Owen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Henry Bilicic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Redd Owen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Redd Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Redd Owen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Henry Bilicic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Henry Bilicic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Redd Owen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Henry Bilicic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Redd Owen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Redd Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Redd Owen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Henry Bilicic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Redd Owen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Redd Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Redd Owen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Henry Bilicic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Redd Owen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Henry Bilicic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Redd Owen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Redd Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Redd Owen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Henry Bilicic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Redd Owen - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
12
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
76%
78%
Реализация брейк - пойнтов
50%
14%
Комментарии к матчу