26.07.2025
Смотреть онлайн Colson Wells - Russell Lokko 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lincoln: Colson Wells — Russell Lokko . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Корт: Court 1
UTR Pro Lincoln
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Colson Wells - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Colson Wells - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Russell Lokko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Russell Lokko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Russell Lokko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Colson Wells - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Colson Wells - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Colson Wells - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
74%
65%
Реализация брейк - пойнтов
15%
14%
