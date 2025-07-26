26.07.2025
Смотреть онлайн Наталья Перес - Jian Kang 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lincoln Women: Наталья Перес — Jian Kang . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на корте Sid and Hazel Dillon Tennis Center - Court 04.
МСК, Корт: Sid and Hazel Dillon Tennis Center - Court 04
UTR Pro Lincoln Women
Завершен
(4:6, 6:3, 6:1)
2 : 1
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jian Kang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Наталья Перес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Jian Kang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Наталья Перес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Jian Kang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Jian Kang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Jian Kang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Наталья Перес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Наталья Перес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Jian Kang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Jian Kang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Наталья Перес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Наталья Перес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Наталья Перес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Jian Kang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Jian Kang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Наталья Перес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Наталья Перес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Наталья Перес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Jian Kang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Наталья Перес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Наталья Перес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Наталья Перес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Наталья Перес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Наталья Перес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Наталья Перес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
61%
46%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
