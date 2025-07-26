26.07.2025
Смотреть онлайн Hadley Appling - Тейлор Гётц 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lincoln Women: Hadley Appling — Тейлор Гётц . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени и пройдет на корте Sid and Hazel Dillon Tennis Center - Court 06.
МСК, Корт: Sid and Hazel Dillon Tennis Center - Court 06
UTR Pro Lincoln Women
Завершен
(0:6, 0:6)
0 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Тейлор Гётц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Тейлор Гётц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Тейлор Гётц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Тейлор Гётц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Тейлор Гётц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Тейлор Гётц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
33%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
86%
