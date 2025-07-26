26.07.2025
Смотреть онлайн Аутумн Рабджонс - Nancy Liu 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lincoln Women: Аутумн Рабджонс — Nancy Liu . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени и пройдет на корте Sid and Hazel Dillon Tennis Center - Court 04.
МСК, Корт: Sid and Hazel Dillon Tennis Center - Court 04
UTR Pro Lincoln Women
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аутумн Рабджонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Nancy Liu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Аутумн Рабджонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Nancy Liu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Аутумн Рабджонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Аутумн Рабджонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Аутумн Рабджонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Аутумн Рабджонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Аутумн Рабджонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Аутумн Рабджонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Аутумн Рабджонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Аутумн Рабджонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Аутумн Рабджонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Аутумн Рабджонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
68%
41%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
