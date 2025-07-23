23.07.2025
Смотреть онлайн Мейки Гуо - Жуома Ни Ма 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Мейки Гуо — Жуома Ни Ма . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мейки Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Жуома Ни Ма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мейки Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Мейки Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Жуома Ни Ма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Жуома Ни Ма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Жуома Ни Ма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Жуома Ни Ма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
79%
44%
Реализация брейк - пойнтов
40%
100%
Комментарии к матчу