Текстовая трансляция

Гейм 1 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Мейки Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Жуома Ни Ма - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Мейки Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Мейки Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Жуома Ни Ма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Жуома Ни Ма - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Жуома Ни Ма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 16 - Жуома Ни Ма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40