23.07.2025
Shixun Zhu - Kaigaoge Kang 23.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Wuning: Shixun Zhu — Kaigaoge Kang . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Wuning
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Shixun Zhu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Kaigaoge Kang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Shixun Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kaigaoge Kang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Shixun Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kaigaoge Kang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kaigaoge Kang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Shixun Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Shixun Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Shixun Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Shixun Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Kaigaoge Kang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Shixun Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Kaigaoge Kang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Shixun Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Kaigaoge Kang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Shixun Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Kaigaoge Kang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Shixun Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Kaigaoge Kang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Shixun Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Kaigaoge Kang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
9
7
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
82%
82%
Реализация брейк - пойнтов
100%
25%
