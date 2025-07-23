Смотреть онлайн Тимофей Дерепаско - Шаоюнь Лю 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Wuning: Тимофей Дерепаско — Шаоюнь Лю . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 07:06 по московскому времени .