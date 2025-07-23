Фрибет 15000₽
23.07.2025

Смотреть онлайн Тимофей Дерепаско - Шаоюнь Лю 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Wuning: Тимофей ДерепаскоШаоюнь Лю . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 07:06 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Wuning
Тимофей Дерепаско
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
23 июля 2025
Шаоюнь Лю
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Тимофей Дерепаско - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Шаоюнь Лю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тимофей Дерепаско - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Тимофей Дерепаско - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Шаоюнь Лю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Шаоюнь Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Тимофей Дерепаско - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
16
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
80%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу
