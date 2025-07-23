23.07.2025
Смотреть онлайн Яойие Зенг - Fanming Meng 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Wuning: Яойие Зенг — Fanming Meng . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Wuning
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
92%
73%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
