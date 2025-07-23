23.07.2025
Смотреть онлайн Dingzheng Nima - Sungbeen Sim 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Wuning: Dingzheng Nima — Sungbeen Sim . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Wuning
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Dingzheng Nima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Dingzheng Nima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Dingzheng Nima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Sungbeen Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Dingzheng Nima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Dingzheng Nima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Dingzheng Nima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Dingzheng Nima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Dingzheng Nima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Dingzheng Nima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Dingzheng Nima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Dingzheng Nima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Dingzheng Nima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
72%
66%
Реализация брейк - пойнтов
60%
11%
Комментарии к матчу