23.07.2025
Jin Zhang - JiaYi Wang 23.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Jin Zhang — JiaYi Wang . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - JiaYi Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Jin Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jin Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Jin Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
53%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
83%
