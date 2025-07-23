23.07.2025
Смотреть онлайн Yuyao Li - Арина Арифуллина 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Yuyao Li — Арина Арифуллина . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арина Арифуллина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Yuyao Li - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Арина Арифуллина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Yuyao Li - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Арина Арифуллина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Арина Арифуллина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Yuyao Li - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Yuyao Li - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Арина Арифуллина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Арина Арифуллина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Yuyao Li - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Yuyao Li - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Yuyao Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Yuyao Li - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
5
8
Выигрыш первой подачи
69%
57%
Реализация брейк - пойнтов
62%
25%
Комментарии к матчу