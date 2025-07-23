23.07.2025
Смотреть онлайн Юхан Лю - Йияки Ванг 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Юхан Лю — Йияки Ванг . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Юхан Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Йияки Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Йияки Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
56%
68%
Реализация брейк - пойнтов
20%
29%
