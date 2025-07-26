26.07.2025
Смотреть онлайн Ритвик Кришна - Джанлука Брункоу 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Ритвик Кришна — Джанлука Брункоу . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:50 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach
Отказ
(Победитель: Ритвик Кришна)
(Победитель: Ритвик Кришна)
1 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ритвик Кришна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ритвик Кришна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ритвик Кришна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джанлука Брункоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джанлука Брункоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Джанлука Брункоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джанлука Брункоу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ритвик Кришна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
79%
68%
Реализация брейк - пойнтов
40%
100%
Комментарии к матчу