Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Ритвик Кришна - Джанлука Брункоу 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Ритвик КришнаДжанлука Брункоу . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:50 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach
Ритвик Кришна
Отказ
(Победитель: Ритвик Кришна)
1 : 0
26 июля 2025
Джанлука Брункоу
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ритвик Кришна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ритвик Кришна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ритвик Кришна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джанлука Брункоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джанлука Брункоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Джанлука Брункоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джанлука Брункоу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ритвик Кришна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
79%
68%
Реализация брейк - пойнтов
40%
100%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Вильярреал Вильярреал
Реал Мадрид Реал Мадрид
24 Января
23:00
Марсель Марсель
Ланс Ланс
24 Января
23:05
Лечче Лечче
Лацио Лацио
24 Января
22:45
Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
Филадельфия Севенти Сиксерс Филадельфия Севенти Сиксерс
24 Января
23:10
Будучност Будучност
КК Босна КК Босна
24 Января
23:00
Ле Портель Ле Портель
Париж Париж
24 Января
22:30
Модена Модена
Пьяченца Пьяченца
24 Января
23:00
ОХ Левен ОХ Левен
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
24 Января
22:45
9z Team 9z Team
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
24 Января
22:30
Fluxo W7M Fluxo W7M
paiN Gaming paiN Gaming
24 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA