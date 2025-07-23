23.07.2025
Смотреть онлайн Тал Гудман - Ритвик Кришна 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Тал Гудман — Ритвик Кришна . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:35 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ритвик Кришна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Тал Гудман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ритвик Кришна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Тал Гудман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ритвик Кришна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ритвик Кришна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ритвик Кришна - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
66%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу